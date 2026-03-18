Dune 3, il trailer sconvolge i fan: Paul Atreides non è più un semplice eroe

Pubblicazione: 18 marzo alle 20:22

Il primo trailer di Dune: Parte Tre ha scosso il pubblico con immagini potenti e un cambiamento radicale nel protagonista, con la saga diretta da Denis Villeneuve ormai pronta ad entrare nella sua fase più oscura, mostrando un Paul Atreides molto diverso da quello conosciuto finora. Non più solo eroe o prescelto, ma imperatore segnato da decisioni devastanti.

Come certamente sapranno i fan deldi, promette una svolta narrativa intensa e drammatica. Tra guerra, potere e conflitti interiori, il nuovo capitolo ridefinisce completamente la saga... e ciò che emerge dal: nulla sarà più come prima.

Dopo gli eventi dei primi due film, Dune: Parte 3 compie un salto temporale di 17 anni, mostrando un universo completamente trasformato. Paul Atreides non è più il giovane in fuga né il ribelle in cerca di vendetta: è diventato imperatore e guida un impero costruito attraverso una guerra santa che ha già causato miliardi di morti. Questo elemento rappresenta il cuore del cambiamento narrativo: il protagonista non incarna più il classico salvatore, ma una figura tragica intrappolata nelle conseguenze delle proprie scelte.

Il trailer si apre con una scena sorprendentemente intima tra Paul e Chani, interpretata da Zendaya. I due parlano dei nomi dei loro futuri figli, evocando un momento di calma apparente. Ma è solo l’inizio: subito dopo emerge il contrasto con una realtà dominata dalla guerra. Paul stesso ammette: “La guerra si alimenta da sola”, sottolineando come il conflitto sia ormai fuori controllo, persino per lui.

Uno degli elementi più rilevanti è ildel protagonista. Pur essendo praticamente invincibile grazie alla sua capacità di vedere il futuro, Paul è tormentato dal peso del potere e dalle conseguenze delle sue azioni. Cerca una via d’uscita da un ciclo di violenza che lui stesso ha contribuito a creare. Il dialogo con sua madre,, evidenzia questo contrasto: suo padre non aveva mai iniziato una guerra, mentre lui si trova al centro di un conflitto senza fine.

La trasformazione del personaggio è evidente anche sul piano politico e personale. Paul sposa la principessa Irulan per consolidare il potere, una scelta strategica che però lo allontana da Chani, spezzando il legame emotivo che aveva sostenuto i capitoli precedenti. Nonostante ciò, il rapporto tra i due resta centrale, definito dal regista come il “cuore” della storia.

Chalamet in Dune: Parte Tre, fonte: Warner Bros. Pictures

Il trailer introduce anche nuovi personaggi fondamentali. Tra questi spicca Robert Pattinson nei panni di Scytale, un mutaforma ambiguo e imprevedibile, difficile da classificare come semplice antagonista. Accanto a lui, ritorna Duncan Idaho sotto forma di clone (Hayt), interpretato nuovamente da Jason Momoa, il cui ritorno avrà un impatto decisivo sull’identità di Paul.

Dal punto di vista stilistico, il film segna un netto cambio di tono. Villeneuve lo definisce più vicino a un thriller, con maggiore tensione e sequenze d’azione distribuite su più pianeti. La guerra non viene più mostrata come epica, ma nella sua brutalità più cruda. Anche il mondo di Arrakis appare cambiato, riflettendo i lunghi anni di dominio di Paul.

Importante anche la dimensione tecnica: il film è stato girato in gran parte in pellicola 65mm e IMAX, con l’obiettivo di offrire un’esperienza visiva immersiva e spettacolare. Il ritorno di Hans Zimmer alla colonna sonora rafforza ulteriormente l’identità della saga.

Chalamet in Dune, fonte: Warner Bros. Pictures

Infine, ciò che rende questo capitolo davvero decisivo è il modo in cui mette in discussione il concetto stesso di “prescelto”. Paul Atreides non è più l’eroe destinato a salvare il mondo, ma un leader che deve confrontarsi con le conseguenze devastanti del proprio destino. Il trailer suggerisce chiaramente che il vero conflitto non è solo esterno, ma profondamente interiore.

Dune: Parte Tre si prepara così a chiudere la trilogia con un racconto più oscuro, complesso e maturo, trasformando definitivamente la saga in una riflessione sul potere, sulla guerra e sul prezzo delle scelte.