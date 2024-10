Emilia Pérez: la passione ha un nuovo nome nel trailer del film premiato a Cannes

Pubblicazione: 01 ottobre alle 08:14

È da poche ore disponibile il nuovo trailer di Emilia Pérez, un film di Jacques Audiard con Adriana Paz, Edgar Ramirez, Mark Ivanir, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez in concorso alla 77° edizione del Festival di Cannes.

La trama

La pellicola ottenuto il premio della giuria ma anche quello per la migliore interpretazione femminile, andato al cast composto da Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon, Selena Gomez.

Eccessivamente qualificata e sottovalutata, Rita è un'avvocata di un grande studio che è più interessato a togliere i criminali dai guai che ad assicurarli alla giustizia. Un giorno le viene offerta una via d’uscita inaspettata, quando il leader del cartello Manitas la assume per aiutarlo a ritirarsi dai suoi affari e a realizzare un piano che sta preparando in segreto da anni: diventare la donna che ha sempre sognato di essere.

Emilia Pérez sarà in alcuni cinema in Regno Unito e Irlanda dal 25 ottobre, in Canada e Stati Uniti dal 1 novembre. Arriverà poi su Netflix in Stati Uniti, Canada e Regno Unito dal 13 novembre.