Georgie & Mandy's First Marriage: il trailer dello spin-off di Young Sheldon!

Pubblicazione: 14 settembre alle 10:46

Debutterà il 17 ottobre sulla CBS, negli Stati Uniti, Georgie & Mandy's First Marriage, lo spin-off di Young Sheldon che però non sarà a single camera, ma tornerà a essere una sitcom multicamera con il pubblico in studio dal vivo come The Big Bang Theory, da cui ha origine il franchise.

La serie segue la coppia protagonista (ed) "mentre crescono la loro giovane famiglia in Texas, affrontando le sfide dell’età adulta, della genitorialità e del matrimonio", secondo la sinossi ufficiale.

Nel primo episodio, intitolato “The 6:10 to Lubbock”, Georgie e Mandy sono stanchi di stare con i genitori di Mandy, Jim e Audrey — interpretati dalle star diYoung Sheldon, Will Sasso e Rachel Bay Jones — e rivalutano la loro situazione abitativa dopo un conflitto con la madre di Mandy. Proprio nel trailer vediamo una parte del litigio, che nasce dai sentimenti di Audrey nei confronti del genero.

Oltre a Jordan, Osment, Sasso e Jones, il cast diinclude Dougie Baldwin () nel ruolo di Connor, il fratello di Mandy, e Jessie Prez () nel ruolo di Ruben, dipendente del negozio di pneumatici. Zoe Perry () e Annie Potts () saranno guest star nel pilot, mentre Raegan Revord (Missy) apparirà nel secondo episodio.