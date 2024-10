Here: Tom Hanks e Robin Wright di nuovo insieme nel trailer italiano del film di Robert Zemeckis

Pubblicazione: 14 ottobre alle 12:42

Dovremo attendere il 2025 in Italia per ammirare l'ultima fatica di Robert Zemeckis, Here, ispirato alla graphic novel acclamata di Richard McGuire.

Se la Sony porterà la pellicola con Tom Hanks e Robin Wright in sala a partire dal 1 novembre, Eagle Pictures ha scelto invece di farlo a gennaio.

Nell'attesa, è oggi disponibile il trailer italiano in cui i due protagonisti hanno ancora una volta le voci di Roberto Chevalier ed Emanuela Rossi.

Dai creatori e dagli interpreti di Forrest Gump nasce una nuova storia che celebra la bellezza della vita attraverso gli occhi di diversi personaggi, tutti legate da un luogo magico e indimenticabile. In questo angolo speciale del mondo, le loro vite si intrecciano e la storia si dispiega attraverso le generazioni, rivelando con delicatezza l'essenza più pura dell'esperienza umana. Tom Hanks e Robin Wright ci conducono in un viaggio fatto di amore e perdita, di gioia e di vita vissuta intensamente, in un luogo dove tutto accade e dove ogni emozione trova il suo posto: HERE.