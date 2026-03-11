I fan dei k-drama esultano: Bloodhounds 2 ha una data ufficiale (e il villain cambia tutto)

Pubblicazione: 11 marzo alle 17:44

I fan dei K-drama possono esultare: la seconda stagione di Bloodhounds ha finalmente una data di uscita ufficiale e promette di alzare drasticamente la posta in gioco. Dopo il successo della prima stagione uscita nel 2023 su Netflix, la serie action tornerà con nuovi episodi che sposteranno il conflitto su scala molto più ampia. Il teaser diffuso online mostra combattimenti più spettacolari, un budget produttivo più ambizioso e soprattutto un nuovo antagonista destinato a cambiare le regole del gioco. Il ritorno dei protagonisti è confermato, ma questa volta dovranno affrontare un’organizzazione criminale molto più pericolosa. La data da segnare sul calendario è il 3 aprile 2026.

La prima stagione di, adattata da un popolare webtoon pubblicato su Naver, aveva conquistato il pubblico grazie a unadie unabasata sull’amicizia tra i protagonisti. La serie seguiva due giovani pugili che decidevano di opporsi a una rete di strozzini guidata da un boss spietato, dando vita a otto episodi ricchi di tensione e scontri fisici.

Con la seconda stagione, la storia compie un salto temporale di tre anni. I protagonisti tornano sullo schermo con ruoli leggermente cambiati ma con lo stesso legame. Woo Do-hwan riprende il ruolo di Kim Geon-woo, mentre Lee Sang-yi torna nei panni di Hong Woo-jin. Dopo aver distrutto l’organizzazione di strozzini che minacciava le loro vite, Geon-woo è determinato a inseguire seriamente il sogno di diventare campione di boxe. Woo-jin, ormai diventato una figura di supporto fondamentale, si trova al suo fianco come allenatore e membro della famiglia scelta.

Bloodhounds, fonte: Netflix

La nuova trama, però, sposta il conflitto in un contesto molto più ampio e pericoloso. I due amici finiscono coinvolti nel mondo brutale di una lega internazionale di boxe clandestina, un circuito illegale dove i combattimenti sono organizzati per profitto e dove la violenza è parte dello spettacolo. Questo ambiente introduce nuovi rischi e una rete criminale che supera di gran lunga la portata dei nemici affrontati in precedenza.

Il cambiamento più importante riguarda proprio. Il personaggio di, interpretato da Jung Ji-hoon (Rain), rappresenta una svolta per la serie. L’attore è noto soprattutto per ruoli da protagonista in produzioni d’azione, ma qui debutta per la prima volta come villain. Nel teaser della nuova stagione,appare come un uomo determinato a, utilizzando estorsioni, minacce e violenza per controllare il

Tra le sue attività c’è anche l’organizzazione di incontri di boxe illegali, e proprio questo circuito diventa il terreno di scontro con Geon-woo e Woo-jin. Alcune scene anticipate nel trailer suggeriscono che i due protagonisti potrebbero essere costretti a combattere in questo sistema clandestino, non per gloria sportiva ma come parte di un gioco molto più pericoloso.

Bloodhounds 2, fonte: Netflix

La prima stagione aveva già stabilito un tono particolarmente duro per quanto riguarda i villain: personaggi brutali, pronti a ricorrere a metodi estremi pur di eliminare i propri nemici. Tuttavia, Baek Jeong sembra avere risorse e collegamenti internazionali che potrebbero portare il conflitto a una dimensione completamente nuova. Il teaser mostra sequenze di azione più spettacolari rispetto al passato, tra cui risse in magazzini, scontri legati agli incontri clandestini e persino indizi di attentati con auto esplosive.

Nonostante l’espansione della storia, la serie sembra voler mantenere uno degli elementi più apprezzati dal pubblico: il rapporto tra i due protagonisti. Anche nelle anticipazioni emergono momenti più leggeri che ricordano l’intesa tra Geon-woo e Woo-jin, fatta di battute, discussioni quotidiane e un forte senso di lealtà reciproca. È proprio questo equilibrio tra amicizia e violenza che ha contribuito a rendere Bloodhounds uno dei K-drama d’azione più apprezzati degli ultimi anni.

La seconda stagione, quindi, non si limita a proseguire la storia, ma amplia il mondo narrativo della serie. Con una minaccia più grande, un antagonista carismatico e una trama che coinvolge criminalità internazionale e sport clandestino, Bloodhounds 2 punta a trasformare una storia di vendetta locale in un thriller d’azione su scala globale. Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il nuovo round comincerà ufficialmente il 3 aprile 2026.