Queer: guarda l'intenso primo trailer del film di Luca Guadagnino!

È arrivato online grazie ad A24 il primo trailer di Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino presentato al Festival di Venezia, al Toronto International Film Festival, al New York Film Festival e BFI London Film Festival, che approderà nelle sale americane il 27 novembre con una distribuzione platform volta a promuovere il suo potenziale agli Oscar. In Italia lo vedremo dal 23 febbraio grazie a Lucky Red.

Questo prima trailer mette al centro i due protagonisti della storia, interpretati da Daniel Craig e Drew Starkey, e il viaggio che intraprendono nel film tratto dal racconto autobiografico dello scrittore americano William S. Burroughs. In sottofondo, All Apologies di

La star di James Bond e della trilogia di Knives Out si mostra in questo film come non l'abbiamo mai vista prima: Queer racconta infatti la storia d’amore profonda e intensa tra William Lee (Daniel Craig), che è una rappresentazione dello stesso Burroughs, e il giovane Eugene Allerton (Drew Starkey).

Nel cast del film anche due irriconoscibili Jason Schwartzman e Lesley Manville, oltre a Henry Zaga e Omar Apollo

