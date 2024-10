Rick and Morty ottiene il rinnovo fino alla stagione 12, il video con un primo sguardo alla 8

Pubblicazione: 18 ottobre alle 12:00

Adult Swim ha rivelato al New York Comic Con che la sua serie Rick and Morty ha ottenuto il rinnovo per ulteriori 2 stagioni, facendo quindi arrivare al progetto co-creato da Dan Harmon e Justin Roiland a quota 12.

Durante l'evento è stato presentato inoltre un video con il primo sguardo al capitolo 8, in arrivo prossimamente sugli schermi americani di Adult Swim e Max.

Harmon, commentando l'annuncio sul palco dell'evento, ha dichiarato:

Nessuno vuole un universo senza Rick and Morty. Fortunatamente la lista di posti dove andare rimane infinita.

La stagione 8 dovrebbe arrivare sugli schermi nel 2025 e il presidente di Adult Swim, Michael Ouweleen, ha dichiarato:

Fin dalla prima stagione, Rick and Morty ha stabilito un nuovo standard nell'animazione per adulti e non ha dato segno di fermarsi. Dan, Scott Marder, e il resto del team di immenso talento dietro le quinte di Rick and Morty stanno costantemente superandosi e mi unirò ai milioni di fan intorno al mondo che non vedono l'ora di assistere a nuove avventure nei prossimi anni.

Roiland aveva abbandonato il progetto all'inizio del 2023 dopo che online erano emerse accuse di violenza domestica e molestie sessuali sul lavoro. Justin ha negato ogni accusa, ma ha deciso di uscire dal team dei progetti a cui stava lavorando.

Ian Cardoni e Harry Belden sono quindi stati scelti come nuove voci per il geniale Rick e il suo nipote Morty prima della produzione della stagione 7, mentre Marder è stato promosso a showrunner fino alla stagione 10.