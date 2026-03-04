Scary Movie 6 anticipa la data di uscita poco dopo la pubblicazione del trailer

Pubblicazione: 05 marzo alle 00:45

Scary Movie 6 cambia programma e anticipa la sua uscita americana, sorprendendo il pubblico a poche ore dal debutto del trailer online. Il sesto capitolo della saga comica nata nel 2000 arriverà negli Stati Uniti il 5 giugno 2026 invece del 12 giugno, come inizialmente previsto. L’annuncio è stato dato da Marlon Wayans sui social, spiegando che l’entusiasmo globale generato dal trailer ha convinto la produzione a partire prima con la stagione estiva. In Italia, invece, l’appuntamento al cinema resta fissato per il 10 giugno.

Ilè stato comunicato mentre il film si trova ancora in fase di montaggio. Wayans ha spiegato che la “cattiva notizia” è l’abbandono del, ma quella “buona” è l’uscita anticipata al 5 giugno, per “iniziare l’estate con il botto e una risata collettiva”. Una scelta che potrebbe anche essere legata a strategie di mercato: il 12 giugno sarebbe coinciso con l’uscita di “Disclosure Day” di Steven Spielberg per Universal, mentre il 5 giugno il film dovrà comunque confrontarsi con altri titoli importanti come “Masters of the Universe”, “Animal Friends” con Ryan Reynolds e “Power Ballad” con Paul Rudd e Nick Jonas.

L’uscita del trailer online arriva a quattro mesi dal debutto nelle sale e segue la prima proiezione cinematografica del 27 febbraio, quando la clip è stata mostrata in anteprima prima di Scream 7, saga spesso bersaglio della comicità irriverente del franchise. Proprio Ghostface compare nel nuovo capitolo insieme ad altri volti noti dell’horror contemporaneo.

Tredici anni dopo Scary Movie V, il repertorio di parodie si aggiorna ai successi più recenti. Il trailer mostra riferimenti a M3GAN, Longlegs, Terrifier, The Substance e Weapons, oltre a citazioni di Everything Everywhere All At Once, Smile e Get Out. In una delle sequenze ambientate in metropolitana, i passeggeri affrontano una serie di killer che richiamano personaggi celebri del genere, dal “Heart Eyes Killer” a una bambola robotica simile a quella di M3GAN, fino ad Art the Clown. Non manca una riflessione ironica sui cambiamenti culturali degli ultimi anni, compresa la sensibilità verso temi identitari, che il film affronta con la consueta satira senza sconti.

La pellicola,– ideatori della saga – prende di mira non solo l’horror ma anche la tendenza dell’industria cinematografica. L’autoparodia diventa così parte integrante del racconto. Il momento scelto per l’uscita è strategico: negli ultimi anni l’horror ha conosciuto, con titoli di qualità capaci di ottenere riconoscimenti importanti e grande successo al botteghino.

Nel cast tornano volti storici come Anna Faris e Regina Hall, protagoniste del film originale del 2000, insieme a Marlon e Shawn Wayans. Accanto a loro diverse new entry, tra cui Olivia Rose Keegan, Cameron Scott Roberts, Savannah Lee Nassif e Sydney Park, a testimonianza di un passaggio generazionale che mantiene però saldo il legame con le origini del franchise.

Con l’anticipo della data americana e l’arrivo del trailer ufficiale, Scary Movie 6 si prepara dunque a inaugurare l’estate cinematografica puntando su irriverenza, citazionismo e un’analisi satirica dell’horror contemporaneo. L’obiettivo è replicare lo spirito dissacrante che ha reso la saga un fenomeno pop, adattandolo a un panorama cinematografico profondamente cambiato rispetto al 2013.