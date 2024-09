Small Things Like These, ecco il trailer del nuovo film con Cillian Murphy

Pubblicazione: 18 settembre alle 11:27

Lionsgate ha pubblicato il trailer ufficiale di Small Things Like These, nuovo film con Cillian Murphy.

Small Thinks Like These è l’adattamento dell’omonimo romanzo storico di Claire Keegan (pubblicato in Italia come “Piccole cose da nulla”) e segue la storia di Bill, marito, padre e mercante di carbone nell’Irlanda del 1985 nella città di New Ross. Durante uno dei suoi giri di consegne si rende conto che uno dei conventi locali è in realtà una crudele istituzione che rinchiude tra le sue mura le cosiddette donne e ragazze “cadute” considerate impure perché orfane o per lo stile di vita che conducevano. La sua reazione a questa scoperta lo porterà a confrontarsi con la dura realtà che nasconde non solo il convento ma anche la sua città natale e la sua stessa vita.

Il romanzo storico della Keegan prende spunto dal fenomeno delle Case Magdalene, istituti femminili sorti in Inghilterra e Irlanda nel corso del XIX secolo, apparentemente case di accoglienza per ragazze orfane ma in realtà crudeli luoghi di “riabilitazione” per donne considerate “peccaminose” per situazioni o stili di vita in contrasto con le allora norme sociali.

Small Thinks Like These uscirà il prossimo 8 novembre.