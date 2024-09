The Apprentice: Sebastian Stan è Donald Trump nel primo trailer, a ottobre nei cinema italiani

Pubblicazione: 11 settembre alle 11:00

In concomitanza con il dibattito Trump-Harris (coincidenza?) è uscito il nuovo trailer di The Apprentice, film sui primi anni di carriera di un giovane Donald Trump.

Protagonista della pellicola diretta da Ali Abbasi è Sebastian Stan, mentre troviamo Jeremy Strong nei panni di Roy Cohn e Maria Bakalova nel ruolo di Ivana Trump. Nel trailer, vediamo Trump e Cohn al loro primo incontro, con un Trump che dice al suo futuro mentore dopo essersi presentato “Roy Cohn? Sei brutale”. "Colpevole" risponde l'altro. Nel resto del trailer scorrono immagini di Trump che promuove edifici e partecipa a eventi di lusso, mentre in sottofondo si sente la voce di Cohn che enuncia le regole per essere sempre ricco e vincente, tra cui: "Rivendica la vittoria e non ammettere mai la sconfitta."

Il film uscirà negli Stati Uniti l'11 ottobre, mentre in Italia verrà distribuito il 17 ottobre.

Questa la trama in italiano: