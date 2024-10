The Brutalist: il trailer del film di Brady Corbet presentato alla Mostra del Cinema di Venezia

Pubblicazione: 22 ottobre alle 15:45

A24 ha condiviso il trailer del film The Brutalist, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, in arrivo il 20 dicembre nelle sale americane.

Il progetto diretto daha come protagonista Adrien Brody nel ruolo di László Tóth, un ebreo ungherese sopravvissuto all'olocausto e geniale architetto, che arriva in America per costruire un imponente centro destinato alla comunità.

Gli eventi del film si svolgono in 30 anni, seguendo il suo rapporto con la moglie (Felicity Jones) e il suo datore di lavoro (Guy Pearce).

Nel cast ci sono anche Joe Alwyn, Alessandro Nivola, Raffey Cassidy, e Stacy Martin.

Corbet ha firmato la sceneggiatura insieme a Mona Fastvold, mentre il direttore della fotografia è Lol Crawley.