The Last Showgirl: il trailer del film con Pamela Anderson e un assaggio della canzone di Miley Cyrus

Pubblicazione: 15 novembre alle 15:56

Roadside Attractions ha lanciato il primo trailer di The Last Showgirl, il film di Gia Coppola con Pamela Anderson nel "ruolo della vita".

The Last Showgirl, un film toccante che racconta una storia di resilienza, paillettes e piume, vede Pamela Anderson nel ruolo di Shelley, una showgirl glamour che deve pianificare il proprio futuro quando il suo spettacolo chiude improvvisamente dopo 30 anni di attività. Diretto da Gia Coppola, The Last Showgirl vede nel cast anche Jamie Lee Curtis, vincitrice di Oscar®, SAG® Award e Golden Globe®, nel ruolo della migliore amica di Shelley, che porta alla storia la sua interpretazione unica e brillante. Nel film recitano anche Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka e Billie Lourd.

Presentato al Toronto International Film Festival, debutterà il 13 dicembre in una manciata di sale americane per qualificarsi per un'eventuale selezione agli Oscar, e poi uscirà a gennaio. Questa la trama:

Nel trailer possiamo sentire anche una parte di, canzone cantata da Miley Cyrus e scritta da Cyrus, Andrew Wyatt e Lykke Li.