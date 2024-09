The Substance con Demi Moore arriva in Italia: la data d'uscita e il trailer italiano dopo la presentazione a Cannes

Pubblicazione: 16 settembre alle 13:05

I Wonder Pictures ha diffuso oggi il nuovo trailer italiano di The Substance, ultima fatica della regista Coralie Fargeat, che si è aggiudicato il premio per la migliore sceneggiatura all’ultimo Festival di Cannes, con Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid.

In ItaliaThe Substance sarà nei cinema con anteprime dal 18 ottobre e poi dal 30 ottobre in sala con I Wonder Pictures.

Elizabeth Sparkle è una ex star di Hollywood che allo scoccare dei 50 anni vede la sua carriera ormai al capolinea. Quanto è disposta a mettere in gioco Elizabeth per non essere messa da parte e venire dimenticata per sempre? La soluzione per soddisfare le proprie ambizioni, perseguendo ossessivamente l’ideale di giovinezza e perfezione imposti dall’estetica dominante è a portata di mano… ma ci sono delle regole da rispettare e un delicato equilibrio da stabilire, a ogni infrazione si presenterà un conto salato da pagare sulla propria pelle.

Il poster