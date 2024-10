Timothée Chalamet canta Bob Dylan nel trailer di A Complete Unknown

Pubblicazione: 08 ottobre alle 17:15

Searchlight Pictures ha lanciato finalmente il trailer ufficiale di A Complete Unknown, il biopic di Bob Dylan diretto da James Mangold che uscirà nei cinema americani a Natale (in Italia dovremo aspettare fine gennaio). Il film è uno dei favoriti alla corsa agli Oscar, e in questo trailer svela per la prima volta l'interpretazione di Timothée Chalamet nei panni del grande cantautore, inclusa una piccola protesi nasale per meglio restituire le sue caratteristiche.

Il film racconta l'ascesa di Dylan e culmina nella sua performance elettrizzante al Newport Folk Festival del 1965, approfondendo anche la sua relazione con Joan Baez, interpretata da Monica Barbaro. Nel trailer sentiamo Chalamet cantare "Girl From the North Country" mentre arriva a New York dal Minnesota. Successivamente vediamo l'avvicinamento tra Baez e Dylan: "Le tue canzoni sono come un dipinto a olio nello studio del dentista", le dice lui, stringendo una chitarra a torso nudo a letto. Lei risponde: "Sei un po' uno stronzo, Bob!"interpreta Sylvie Russo, una versione romanzata di Suze Rotolo, allora fidanzata di Dylan, che appare sulla copertina dell'album The Freewheelin' Bob Dylan.

Mangold ha co-scritto la sceneggiatura del film con Jay Cocks, nel cast compare anche Edward Norton nel ruolo di Woody Guthrie, Boyd Holbrook come Johnny Cash, Dan Fogler, Norbert Leo Butz e Scoot McNairy.