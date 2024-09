Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 23 settembre alle 08:23

È oggi online un nuovo sguardo a Uno Rosso (Red One), il film di Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Wesley Kimmel e J.K. Simmons.

La storia parte dopo il rapimento di Babbo Natale - nome in codice: UNO ROSSO che induce il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) a fare squadra con il più famigerato cacciatore di taglie del mondo (Chris Evans) in una missione per salvare il Natale.

La pellicola sarà nei cinema italiani il 7 novembre.

Qui in alto potete ammirare il trailer italiano, a seguire in lingua originale: