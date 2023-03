Harrison Ford ha confessato di non aver mai parlato con Kevin Costner di Yellowstone o del suo prequel 1923.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Ford ha dichiarato di non volere influenzare la propria performance parlando con Costner:

Volevo che il mio rapporto con Taylor Sheridan fosse a capo del mio comportamento e dei miei pensieri. Non volevo sporcare la mia strada con quella di qualcun altro. Non ho idea del loro rapporto. Presumo che vadano molto d’accordo perché Kevin fa un ottimo lavoro.

Tra gli interpreti dello show ci sono Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Sebastian Roché, Robert Patrick, Aminah Nieves, Julia Schlaepfer e Jerome Flynn.

Lo show prequel di Yellowstone sarà prodotto da Taylor Shedidan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari e Ben Richardson.

1923 è disponibile su Paramount+ e Now.

Fonte: Comic Book

