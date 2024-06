In Italia la serie va in onda dal 13 febbraio 2018 sul canale satellitare Fox Life.

Il medico legale ha svelato la causa della morte di Rico Priem, il membro della troupe di 9-1-1 che ha perso la vita il 14 maggio al termine di un turno di lavoro durato 14 ore.

L’autopsia ha rivelato che l’uomo ha avuto una disfunzione cardiaca improvvisa e presentava cardiomegalia (cuore ingrossato) con ipertrofia del ventricolo sinistro. La causa della morte del membro del team di 9-1-1 è quindi stata indicata come naturale.

Rico Priem era un macchinista e, inizialmente, si pensava che fosse stato coinvolto in un incidente d’auto dopo essersi addormentato alla guida, al termine del lavoro, mentre tornava a casa guidando verso da Woodland Hills da Pomona. Le ipotesi sono tuttavia state smentite ed è stato confermato che il motivo della sua morte è legato a un infarto.

La macchina su cui si trovava Priem era uscita di strada lungo la 57 Freeway, ribaltandosi poi sul tetto. All’arrivo dei soccorsi i paramedici non hanno potuto fare niente oltre a confermare il decesso.

IATSE aveva rilasciato un comunicato in cui si sosteneva di essere totalmente impegnati per assicurare il benessere e la sicurezza di tutti i membri del sindacato, condividendo le proprie condoglianze e ribadendo che non bisogna essere messi in situazioni poco sicure mentre si cerca di guadagnarsi da vivere.

Fonte: Deadline