La serie 9-1-1: Lone Star sembra stia per affrontare la cancellazione e ora Rafael Silva e Ronen Rubinstein hanno commentato le ipotesi che l’epilogo della storia sia vicino.

L’interprete di Carlos Reyes ha scritto online che, anche se Fox decidesse di chiudere lo show, è “grato per la famiglia che ho creato”.

Rubinstein, che ha invece il ruolo del paramedico T.K. Strand, ha ribadito che non è stato ancora deciso il destino dello show. L’attore ha quindi sottolineato:

Ma sono sicuro di una cosa: continueremo a versare il nostro sangue, sudore e lacrime in questi ultimi episodi e a offrirvi la nostra stagione più speciale di sempre. Sarà meglio che vi veda tutti a settembre.

La quinta stagione della serie, che potrebbe quindi essere l’ultima, andrà in onda sugli schermi americani nella serata di lunedì in autunno. In arrivo ci sono ben 12 episodi inediti.

Ad alimentare le ipotesi di un’imminente cancellazione c’è anche la scelta di Sierra McClain, interprete di Grace Ryder, di uscire dal cast che comprende anche Rob Lowe, Gina Torres, Natacha Karam, Brian Michael Smith, Julian Works, Kelsey Yatesm Skyler Yates e Brianna Baker.

Che ne pensate dei commenti di di Rubinstein e Silva alla possibile cancellazione di 9-1-1: Lone Star? Sareste dispiaciuti se si concludesse la serie?

Fonte: People