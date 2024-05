In Italia la serie va in onda dal 13 febbraio 2018 sul canale satellitare Fox Life.

Un membro della troupe della serie 9-1-1 è morto in un incidente stradale avvenuto al termine di un turno di 14 ore sul set del procedural targato ABC.

Rico Priem era un macchinista dello show e nella mattina di sabato è stato coinvolto in un incidente, morendo a causa dei traumi subiti. La troupe era impegnata a Pomona, California, e Priem stava guidando lungo la 57 Freeway quando il suo veicolo è uscito di strada per motivi sconosciuti, è andato sull’argine e si è ribaltato. Rico è stato dichiarato morto all’arrivo dei paramedici e, per ora, le autorità sono attualmente alle prese con le indagini per capire le cause dell’incidente.

Un comunicato di 20th Television dichiara:

Da parte dello studio e di tutti nel team di 9-1-1, mandiamo le nostre condiglianze più sincere e profonde condoglianze alla famiglia e agli amici di Rico Priem.

Un portavoce del sindacato IATSE Local 80, di cui Priem era un membro, ha sottolineato che sono totalmente impegnati nell’assicurare la sicurezza e il benessere di tutti i loro membri, oltre a rivolgere le condoglianze alla famiglia. Il comunicato prosegue sottolineando:

I lavoratori hanno la ragionevole aspettativa di poter andare al lavoro e tornare a casa in sicurezza. Nessuno dovrebbe essere messo in circostanze non sicure mentre cerca di guadagnarsi da vivere.

9-1-1 ha ottenuto il rinnovo per la stagione 8 ed è stata creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear.

Nel cast ci sono Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Jennifer Love Hewitt, Ryan Guzman, Corinne Massiah e Gavin McHugh.

