Oliver Stark ha commentato gli eventi con al centro il suo personaggio, Evan “Buck” Buckley, nel quarto episodio della stagione 7 di 9-1-1.

La centesima puntata della serie, intitolata Buck Bothered and Bewildered, mostra i protagonisti arrivare sul set del reality The Bachelor e si è poi conclusa con un inaspettato bacio tra Buck e Tommy Kinard, interpretato da Louis Ferrigno Jr.

L’attore ha raccontato che Tim Minear, co-creatore della serie, gli aveva chiesto se fosse d’accordo con quella scena, spiegando che aveva già parlato con Lou. Stark ha sottolineato:

Senza particolare preavviso mi ha detto: ‘Penso che questo sia il modo più onesto per continuare la storia di Buck’. E ho risposto: ‘Sono d’accordo al 100%’.

Oliver ha spiegato che nel corso della puntata Buck non è probabilmente consapevole di quello che potrebbe provare e si è costruito quel momento come se fosse frutto di gelosia, anche se lui non pensa sia quello che prova:

Semplicemente ha queste nuove emozioni, e non sa che parola usare o come capire quello che sente.

L’attore ha sottolineato che rivedere la scena lo emoziona realmente e lo considera un momento di sollievo per il suo personaggio.

Stark ha ammesso che non sa cosa penseranno i fan dello show e non gli interessa perché non vuole lasciarsi coinvolgere dalla reazione degli altri, preferendo concentrare la propria attenzione sul momento e nel trovare qualcosa che sembri onesto e veritiero realizzando lo show. L’interprete di Buck ha sottolineato:

Se alle persone piacerà, è fantastico. E se avranno problemi, va bene lo stesso. Questa è la questione nel realizzare queste cose. Ovviamente, spero che piaccia, ma se non sarà così penso comunque che sia stata raccontata una storia giusta per Buck in questi episodi.

Oliver ha raccontato che l’intenzione era di raccontare una storia d’amore leggera che è al tempo stesso queer, ma non c’era l’intenzione di puntare troppo l’attenzione sulla natura del legame. Buck, come svelato dal suo interprete, ovviamente avrà delle domande su sé stesso e sugli altri, decidendo inoltre di parlare con Maddie e con altre persone con cui lavora, ottenendo reazioni diverse:

Alcuni saranno sorpresi, altri non lo saranno. Ma sarà molto vero nel mondo di 9-1-1 e farà affidamento a chi gli sta intorno, ricevendo il sostegno di cui ha bisogno.

L’attore ha poi lodato il lavoro compiuto da Tim Minear, che ha da sempre voluto coinvolgere gli attori nelle decisioni riguardanti i personaggi, essendo consapevole che gli interpreti danno il meglio quando sono d’accordo con le scelte prese dagli autori. Stark, parlando di come è stato informato della scena del bacio, ha spiegato:

Forse sono ingenuo nel pensarlo, ma credo che me lo stesse realmente chiedendo, e non dicendo. Era quindi davvero bello continua a collaborare sulla storia con lui nel corso dell’episodio e poi nella quinta puntata, con lui che mi ha chiamato per dire ‘Va bene, ho avuto questa idea ora’. E ricevere scene giorno dopo giorno invece che attendere un intero script, e sentire il suo entusiasmo: ‘Ho appena finito la scena, leggi questa’. Come attore è stato realmente bello provare la sensazione che fosse davvero coinvolto nel raccontare la storia nel modo giusto. Ma anche essere coinvolto nell’entusiasmo rappresentato dal raccontarla.

La scena del bacio è stata girata nelle fasi iniziali delle riprese delle puntate. Stark ha spiegato che non conosce molto Lou e i personaggi si erano incontrati da poco. Il giorno prima i due attori hanno parlato al telefono per condividere le proprie opinioni su come sarebbe stata girata la scena:

Non è stato per forza il modo in cui pensavo Buck avrebbe reagito. Ed è diventata molto più emozionante rispetto a quanto mi aspettassi. Ma quella è una delle gioie di questo lavoro e dell’essere un attore, ovvero trovare questi momenti mentre accadono e avere la libertà di esplorarli e seguirli.

Oliver ha parlato anche delle scene girate nella villa di The Bachelor insieme a Jesse Palmer e Joey Graziadei, sottolineando che ha amato quelle scene e di essere rimasto piacevolmente sorpreso quando ha scoperto che avrebbero usato la stessa location dello show per realizzare l’episodio.

La troupe di The Bachelor ha girato tutte le scene che si svolgono prima dell’intervento dei protagonisti, per far sembrare quei momenti come se fossero davvero tratti dalla trasmissione. La bravura di Jesse e Joey sul set lo ha inoltre portato a chiedersi se stiano recitando anche quando sono impegnati nel loro show.

