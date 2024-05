In Italia la serie va in onda dal 13 febbraio 2018 sul canale satellitare Fox Life.

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ryan Guzman ha commentato quanto accaduto a Eddie Diaz nel settimo episodio della stagione 7 di 9-1-1.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

L’attore ha ammesso di essere stato felice di aver avuto la possibilità di mostrare nuovi aspetti del suo personaggio, e “distruggerlo” un po’.

Nella puntata Eddie tradisce Marisol con una donna, interpretata da Devin Kelley, la cui immagine viene messa in contrapposizione con quelle della sua vita con la defunta moglie Shannon.

Guzman ha ammesso che tutti sono rimasti un po’ sconvolti dal ritorno sul set di Kelley, rimanendo colpiti da come Tim Minear sia riuscito a dare un senso alla sua presenza, ed è entusiasta all’idea di mostrare Eddie cercando di affrontare qualcosa che va contro la sua morale.

Ryan ha sottolineato che adora lavorare con Devon e quando gli autori avevano ucciso il suo personaggio si era arrabbiato, chiedendo per tre o quattro stagioni di riportarla in scena.

L’attore ha rivelato che Tim lo ha chiamato per anticipargli cosa sarebbe accaduto nella serie ed è rimasto piacevolmente sorpreso perché era convinto che nessuno potesse prevedere quella svolta narrativa:

Vedere la storia mentre si evolveva, le parole saltare fuori dalla pagina e prendere vita, e ritrovarmi in mezzo, è stato come se fosse sempre destinato ad accadere. Mi sono divertito molto con quello che è stato scritto per me.

Guzman ha ammesso di essere preoccupato per il destino di Eddie ogni volta che Tim lo chiama, anche se ora il personaggio ha già affrontato sparatorie e problemi di vario tipo, quindi si aspetta notizie positive riguardanti la sua storia.

Il tradimento di Marisol, secondo l’interprete di Eddie, mostrerà un lato completamente nuovo della sua personalità e Ryan ha ammesso che non sa come gli spettatori reagiranno alla storia, considerando il legame esistente tra i due personaggi.

Il suo interprete ha ribadito che si è trattato di una vera sorpresa, considerando che lo paragonava a un boy scout e a Captain America, e ora nelle puntate si potrà leggermente distruggere questa immagine e mostrare alcuni dei suoi difetti. L’attore ha aggiunto:

Credo che, anche se molte persone potrebbero odiare quel difetto, è qualcosa in cui è davvero facile immedesimarsi. Tutti conoscono qualcuno che ha affrontato tutto questo, se non si tratta di te stesso. Penso si possa entrare in connessione con i difetti. Amo il fatto che lo vediamo in un territorio inesplorato, cercando di affrontare qualcosa che va contro ogni aspetto della sua morale.

Eddie ha dimostrato di essere in grado di crescere nella sua vita personale, come quando ha detto a Marisol che si stavano muovendo troppo in fretta, quindi il suo interprete ritiene che sia consapevole degli errori che sta commettendo e si preoccupa per lei. Qualsiasi cosa accada la situazione avrà un impatto profondo e duraturo nella sua vita.

Guzman ha poi raccontato che è rimasto deluso dal fatto che è stata tagliata la scena di Buck ed Eddie al karaoke, in cui cantavano What I Like About You, ma l’attore ha ricordato che la storia aveva al centro Chimney e l’incredibile performance di Kenneth Choi. Ryan ha ammesso che nessuno di loro è un buon cantante e che erano tutti ubriachi, divertendosi un mondo stonando e cantando senza farsi troppo problemi, liberando semplicemente la loro energia.

L’attore ha sottolineato che per interpretare le scene con Buck ha attinto alla sua esperienza personale con amici che hanno fatto coming out, tenendo in considerazione il fatto che sono tutti cresciuti in una generazione in cui si riteneva che gli uomini dovessero duri e non dare spazio alle proprie emozioni:

Puoi comunque essere quel tipo di uomo, essere amico con una persona che ha una sessualità completamente diversa dalla tua. Non ha nulla a che fare con te. Non rendono le tue battute meno divertenti, il tempo che trascorri con lui non è più strano o goffo. Se accade, la persona che si sta sentendo in quel modo ha qualcosa che sta affrontando e potrebbero aver bisogno di affrontarlo. Vorrei trasmettere al mondo che dovresti essere presente per tuo fratello, tua sorella. Se qualcuno fa coming out devi gestirlo con una rete di sicurezza, amore e semplicemente continuare a insistere, una situazione in stile: ‘Deve essere stato difficile per te. Ora che l’abbiamo superato, andiamo avanti e apprezziamo le nostre vite’.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Ryan Guzman sulla svolta nella storia di Eddie in 9-1-1?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: TVLine