9-1-1: Lone Star tornerà sugli schermi in autunno con la quinta stagione, che si aprirà con un arco narrativo di tre episodi su un treno deragliato. Rob Lowe, interprete del protagonista Owen Strand, è molto eccitato per questo ritorno e sente che anche il pubblico non vede l’ora di rivederli.

Afferma:

Sento che là fuori le persone chiedono: “Quando tornerà, Capitano Strand? Che succede?” Sono felice che siamo tornati con questo folle evento speciale in tre parti – il deragliamento del treno.

Aggiunge poi che il nuovo set della serie è immenso e fantastico.

Non puoi credere quanto sia grande. Stavo scattando foto sul set, girando video sul set e li mandavo a tutti quelli che conosco, ma proprio non riesci a credere che questo non sia un film da 200 milioni di dollari.

Conclude dicendo di essere molto orgoglioso del lavoro che stanno facendo.

È impossibile fare ciò che facciamo noi su base settimanale, ma lo facciamo, e amo che la gente lo ami.

Oltre a Lowe, nel ruolo del capitano dei vigili del fuoco, troviamo Ronen Rubinstein nei panni del paramedico T.K. Strand, e Sierra McClain in quelli di Grace Ryder, addetta a rispondere alle chiamate al 9-1-1.

