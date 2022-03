La versionedella serie animataè stata ordinata ufficialmente da Paramount+.Le riprese inizieranno a giugno in vista di un debutto sugli schermi americani entro la fine dell’anno.

Le dieci puntate che compongono la prima stagione saranno prodotte da Nickelodeon Studios.

Shauna Phelan, a capo di Nickelodeon & Awesomeness Live-Action, ha dichiarato:

A casa dei Loud, uno dei franchise più amati di Nick, si è fatto strada nei cuori di milioni di fan in tutto il mondo. Quando abbiamo portato il mondo animato di Royal Woods in vita con A Loud House Christmas è diventato immediatamente un favorito delle feste per i fan vecchi e nuovi, e semplicemente so che ameranno quello che il nostro incredibile team creativo sta preparando per questa nuova serie live-action.