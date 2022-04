I protagonisti della miniserie, che racconterà la storia di Miep Gies, saranno Bel Powley, Liev Schreiber e Joe Cole.Il progetto prodotto da National Geographic, destinato a Disney+, sarà composto da otto puntate.

Gli episodi approfondiranno come la segretaria ventenne, interpretata da Powley, abbia accettato la richiesta del suo capo Otto Frank (Liev Schreiber) e abbia nascosto la sua famiglia durante la seconda Guerra Mondiale. Per i successivi due anni, Miep, il marito Jan (Joe Cole) e altri eroi quotidiani, hanno protetto le otto persone nascoste nell’abitazione. Miep ha successivamente trovato il diario di Anna e l’ha conservato, consegnandolo poi al padre della ragazzina che l’ha condiviso con il resto del mondo.

Le riprese della miniserie inizieranno a Praga e Amsterdam in estate. Joan Rater e Tony Phelan saranno sceneggiatori, produttori e showrunner. Susanna Fogel sarà impegnata alla regia di alcuni episodi, tra cui il pilot.

Il titolo dello show è ispirato a una memorabile frase di Miep:

Non mi piace essere definita un’eroina perché nessuno dovrebbe mai pensare di dover essere speciale per aiutare gli altri. Anche una normale segretaria, una casalinga o una teenager può accendere una piccola luce in una stanza scura.

Powley ha recitato per il piccolo schermo in The Morning Show, Schreiber ha da poco concluso la sua esperienza nel mondo di Ray Donovan, e Cole ha fatto parte del cast di Peaky Blinders.

