Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese in data odierna per ACAB la serie in arrivo prossimamente.

Nel cast della serie Marco Giallini (che partecipò anche al film), Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi. La serie è diretta da Michele Alhaique e tratta dall’opera letteraria “ACAB” di Carlo Bonini.

Di seguito la prima foto ufficiale:

Il film del 2012 A.C.A.B. (All Cops Are Bastards), è diretto da Stefano Sollima raccontava la storia di tre Celerini: Cobra (Piefrancesco Favino), Negro (Filippo Nigro) e Mazinga (Marco Giallini).

“Celerini”, così si sentono, più che poliziotti. Sulla loro pelle hanno imparato ad essere bersaglio perché vivono immersi nella violenza. In una violenza che diventa lo specchio deformante di una società esasperata, di un mondo governato dall’odio che ha perso le regole e che loro vogliono far rispettare anche con l’uso spregiudicato della forza. Nel momento forse più delicato delle loro esistenze, quando la vita privata arriva alla resa dei conti, incontrano “il futuro” in una giovane recluta, Adriano (Domenico Diele), appena aggregata al loro reparto. L’educazione di Adriano alla legalità, all’ordine, all’applicazione anche violenta della legge è la lente per raccontare il controverso “reparto mobile” con un inedito sguardo dall’interno, sullo sfondo dei più sconcertanti episodi di violenza urbana accaduti in Italia negli ultimi anni, dal G8 di Genova fino alla morte di Gabriele Sandri.

