Adrianne Palicki tornerebbe volentieri nel MCU nel ruolo di Bobbi Morse, dopo averla interpretata per più di trenta episodi in Agents of SHIELD.

Durante un Q&A nelle storie di Instagram di ComicBook, all’attrice è stato chiesto se fosse aperta a un potenziale ritorno di Bobbi Morse. Non ha esitato a dire alla gente quanto le sarebbe piaciuto riportare in scena il personaggio in futuro:

Mi piacerebbe tanto interpretare di nuovo Mimo, Bobbi Morse. Credetemi, vorrei tanto farlo. Voglio farlo. Quindi voi ragazzi là fuori, fareste meglio a fare una campagna per questo, perché amo quella ragazza e mi piacerebbe così tanto utilizzare di nuovo quei bastoni e prendere a calci un po’ di culi.

Adrianne Palicki è stata Bobbi Morse in Agents of SHIELD per un totale di 31 episodi dal 2014 al 2016. I fan della Marvel hanno elogiato la sua interpretazione del personaggio ed è diventata subito una delle preferite. Sfortunatamente, dopo essere uscita da Agents of SHIELD per il suo potenziale spin-off, la Bobbi Morse di Palicki non è più tornata nella serie. Gli episodi di Agents of SHIELD sono disponibili su Disney+.

Fonte: Comic Book