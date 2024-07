Agatha All Along

Durante l’ultima puntata dell’Official Marvel Podcast, Brad Winderbaum, dirigente della divisione streaming, televisione e animazione dei Marvel Studios, ha parlato dei prossimi i progetti in cantiere, soffermandosi anche su Agatha All Along.

Winderbaum ha voluto sottolineare come la serie spin-off – con protagonista Kathryn Hahn nei panni di Agatha da WandaVision – sarà a tratti davvero spaventosa e al tempo stesso divertente in uno strano alternarsi di eventi, dalle risate alle lacrime.

Ecco una trascrizione dall’estratto che potete ascoltare di seguito:

Agatha sarà davvero divertente ma spaventosa al tempo stesso. E prenderà anche una strada decisamente drammatica a un certo punto. […] Prima ti attira con il tipico divertimento da Halloween e, prima che tu te ne renda conto, stai piangendo. È qualcosa di spaventoso in stile Marvel, una tipica serie di Halloween, anche se la posta in gioco in questa serie è decisamente qualcosa di letale. Un viaggio divertente… ma pericoloso.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda. L’uscita è prevista per il 18 settembre.

