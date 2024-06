Agatha All Along

È Empire Magazine a svelare un nuovo sguardo ad Agatha All Along, la serie dei Marvel Studios in arrivo quest’autunno su Disney+.

Oltre a un’immagine che raffigura Kathryn Hahn, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Debra Jo Rupp e Ali Ahn, la rivista svela alcuni dettagli inediti sulla serie.

Alla fine di WandaVision, Agatha Harkness veniva stata sconfitta da Scarlet Witch e si ritrovava intrappolata a Westview. Ma nello spin-off Agatha All Along la rivedremo affiancata da un “gruppo eterogeneo di streghe”, tra cui appunto Lilia interpretata da Patti LuPone, Jennifer interpretata da Sasheer Zamata, Sharon interpretata da Debra Jo Rupp e Alice interpretata da Ali Ahn. “Quello che hanno in comune è che sono streghe senza una congrega” racconta la showrunner Jac Schaeffer sulle pagine di Empire. “Le streghe sono definite da inganno, tradimento, malvagità e egoismo. Cosa si fa quando un gruppo di streghe dimostrano di avere queste qualità… e devono lavorare insieme?”

Shaeffer spiega che “[Dove] WandaVision giocava con la forma delle sitcom classiche, [qui] lavoreremo molto su ciò che sono le dicerie sulle streghe. Tipo, quali sono i riferimenti visivi?”. Ciò non toglie che vedremo anche tanto cuore…

L’immagine completa:

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda. L’uscita è prevista per il 18 settembre.

