Agatha: Coven of Chaos, svelata la data dell’inizio delle riprese della serie?

La data dell’inizio delle riprese di Agatha: Coven of Chaos sembra sia stata rivelata online.

Il sito Production List ha infatti riportato la notizia che la produzione sarà al via nella città di Atlanta a partire dal 5 dicembre.

La protagonista Kathryn Hahn, una settimana fa, aveva rivelato che doveva essere impegnata sul set nel mese di novembre, tuttavia l’attrice potrebbe essere alle prese con qualche prova costume o con il tavolo di lettura prima dei primi ciak.

I fan della Marvel dovranno quindi attendere ancora un po’ prima di poter forse scoprire qualche anticipazione sulla serie grazie alle foto e ai video trapelati dal set.

Uno degli elementi ancora in sospeso è il periodo in cui sarà ambientata la storia di Agatha Harkness, non essendo ancora stato chiarito ufficialmente se si tratterà di uno show sequel o prequel rispetto a WandaVision. Nella serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, il personaggio aveva assunto la falsa identità di Agnes, una vicina di casa di Wanda, per avvicinarsi alla protagonista e sfruttarne i poteri.

Nel cast è stata invece svelata la presenza di Emma Caulfield, interprete di Dottie.

Che ne pensate della data prevista per l’inizio delle riprese di Agatha: Coven of Chaos?

Fonte: Production List