Il look diinterpretata danelle serie live-action di Star Wars in origine non prevedeva vestiti così scuri, ma qualcosa di più luminoso, come rivelano i

Rosario Dawson ha debuttato con il ruolo di Ahsoka Tano durante The Mandalorian, è tornata a mostrarsi in The Book of Boba Fett, e avrà la propria serie in arrivo su Disney+. Su Instagram, Brian Matyas, artista coinvolto nel character design dell’eroina, ha mostrato il look originale, ben più luminoso rispetto a quanto visto negli show.

Poco fa, sempre su Twitter, l’attrice ha svelato di essere una grande fan di R2-D2.

I was soooo geeking out… 😍😍😍 https://t.co/xnj5i6Ureh — Rosario Dawson (@rosariodawson) April 13, 2022

Le riprese di Ahsoka, uno degli spinoff di The Mandalorian che riporterà sul piccolo schermo Rosario Dawson dopo una breve apparizione in The Book of Boba Fett, inizieranno nelle prossime settimane a Los Angeles.

Nel cast ci sono anche Mary Elizabeth Winstead, Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Vi piace il look originale di Ahsoka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Giant Freakin Robot