Ahsoka, Dave Filoni è entusiasta della serie: “È tutto quello che potevo sperare”

In un’intervista con Dagobah Dispatch, Dave Filoni ha avuto modo di parlare della serie Ahsoka, di cui è showrunner e regista di alcuni episodi. Nello show, il personaggio avrà nuovamente il volto di Rosario Dawson, che l’ha già interpretata nella versione live action già nella stagione 2 di The Mandalorian e in The Book of Boba Fett. Ahsoka aveva debuttato nel film d’animazione Star Wars: The Clone Wars del 2008 ed essere apparso nella serie animata omonima e in Rebels, di cui Filoni era stato rispettivamente supervisore e produttore. Riflettendo dunque su cosa significhi accompagnare il personaggio in tutto il suo percorso sullo schermo, il regista ha condiviso il suo grande entusiasmo per Ahsoka:

Oh, è fantastica. Voglio dire, è tutto ciò che potevo sperare. Non ho mai sognato di [gestire una serie live-action] perché stavo imparando. Ma avere un personaggio che è venuto fuori nel corso degli anni con un sacco di fan che sono cresciuti e ora è al punto in cui possiamo fare questo, è meraviglioso essere la stessa persona a guidarlo attraverso i diversi medium, penso che conferisca una coerenza al personaggio che è molto insolita. Molte volte, quando sei un animatore, vedi che la tua creazione si sviluppa e viene ripresa da altre persone, non lo sai mai [cosa può accadere]. E vuoi prenderti cura di questi personaggi perché li conosci così bene ed è una situazione davvero unica quella in cui ci troviamo, ma è fantastico. Non c’è altro modo per dirlo. La risposta semplice è: “Sì, è fantastico“.

Nel cast di Ahsoka, che arriverà su Disney+ il prossimo anno, ci sono anche Mary Elizabeth Winstead, Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Fonte: Dagobah Dispatch