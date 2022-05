La serie, con star Rosario Dawson, arriverà sugli schermi nel 2023 e alla regia sarà impegnato anche

Il produttore e sceneggiatore ha debuttato dietro la macchina da presa di un progetto live-action in occasione del primo episodio di The Mandalorian, firmando poi altri tre episodi, tra cui uno di The Book of Boba Fett.

Dave Filoni ora si occuperà di alcune puntate di Ahsoka e gli episodi dello show potranno contare anche sul lavoro di Peter Ramsey.

Filoni aveva diretto il film animato del 2008 intitolato Star Wars: The Clone Wars, dopo aver lavorato per vari anni allo sviluppo del progetto e dei personaggi, tra cui proprio Ahsoka.

Nel cast ci sono anche Mary Elizabeth Winstead, Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Fonte: The Hollywood Reporter