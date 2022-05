Ahsoka Tano è apparsa per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars, come giovane apprendista del Cavaliere Jedi Anakin Skywalker. La loro amicizia si è sviluppata nel corso delle sette stagioni dello show e ora approderà anche nella versione live action. Ovviamente ancora non sappiamo in che modo o forma.

Oltre a Dawson e Christensen, la Bordizzo interpreta Sabine Wren, una giovane artista e ribelle mandaloriana che Ahsoka ha incontrato per la prima volta durante gli eventi di Star Wars: Rebels. Alla fine della serie, i due si stavano lasciando alle spalle Lothal per andare alla ricerca del loro amico Ezra, scomparso in luoghi sconosciuti con il Grand’Ammiraglio Thrawn. Fanno parte del cast anche Ivanna Sakhno e Mary Elizabeth Winstead in ruoli finora non rivelati, oltre a Ray Stevenson, già apparso sia in The Clone Wars che in Rebels nel ruolo del guerriero mandaloriano Gar Saxon. Non è previsto, tuttavia, che porti la sua controparte animata in live action. Il suo ruolo viene invece descritto come quello di un “ammiraglio cattivo”.

Ahsoka debutterà su Disney+ nel 2023.

Fonte: Collider