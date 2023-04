Uno dei personaggi più popolari delle serie animate di Star Wars è proprio Ahsoka Tano, che è apparsa per la prima volta in live-action grazie all’interpretazione di Rosario Dawson nella seconda stagione di The Mandalorian. La Jedi ha ora una serie tutta sua e porterà con sé molti altri personaggi.

Uno di questi è Hera Syndulla, un personaggio che nella serie live action sarà interpretato niente di meno che da Mary Elizabeth Winstead. Sebbene Syndulla sia cresciuta fuori dallo schermo, la Winstead ha dichiarato a Brandon Davis di ComicBook di essere ancora lo stesso personaggio di cui i fan si sono innamorati nelle serie animate.

“Quando la incontriamo, è un generale ed è diventata una specie di leggenda per via di tutto il lavoro che ha fatto combattendo per conto della Ribellione“, ha raccontato la Winstead. “È ancora la figura materna che è sempre stata, ma penso che stia portando il peso del suo passato con tutto quello che le abbiamo visto passare in Rebels. Ne risente in vari modi, ma è ancora la figura materna forte e cazzuta che la gente ha imparato ad amare“.

Syndulla (Winstead) e Ahsoka (Dawson) sono due dei personaggi più popolari che appariranno, anche se i ritorni previsti sono diversi. Oltre a questo duo, Ezra Bridger (Eman Esfandi), Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) e il Grand’Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen) sono tutti destinati ad avere ruoli importanti nella serie live-action.

