Ahsoka: la prima foto di Natasha Liu Bordizzo come Sabine

Durante il panel di Star Wars al D23 tenutosi lo scorso sabato, è stata mostrata la prima immagine di Natasha Liu Bordizzo come Sabine nella serie tv dedicata a Ahsoka.

Come potete vedere nell’immagine qui sotto, l’attrice è in costume davanti al murales di Star Wars Rebels, è riconoscibile dai capelli a caschetto e dall’elmo sotto il braccio.

Ahsoka avrà nuovamente il volto di Rosario Dawson, che l’ha interpretata nella versione live action già nella stagione 2 di The Mandalorian e in The Book of Boba Fett. Probabilmente durante la Star Wars Celebration che si terrà dal 27 al 29 maggio, potremo scoprire qualche altro retroscena sulla serie.

Nel cast ci sono anche Mary Elizabeth Winstead, Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Cosa pensate della prima foto di Sabine sul set di Ahsoka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social

Fonte: Comic Book