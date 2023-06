Ahsoka sta per arrivare sugli schermi televisivi e la serie è protagonista sulla copertina del magazine Empire, disponibile in due versioni.

Gli abbonati riceveranno infatti la rivista nella versione che ritrae il personaggio interpretato da Rosario Dawson e la sagoma del villain Thrawn, immagine disegnata da Greg Ruth.

Ecco le due copertine:

La serie tv dedicata all’allieva di Anakin Skywalker debutterà su Disney+ ad agosto 2023.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

La serie è ambientata dopo gli eventi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, in cui abbiamo visto l’ex jedi alla ricerca del Grand’ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen) e aiutare Luke Skywalker nell’addestramento di Grogu. Ahsoka, nella sua nuova missione, potrà contare su alleati come Sabine Wren (Bordizzo) e Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), mentre cercano di trovare Thrawn, scomparso negli angoli remoti dello spazio dopo uno scontro con Ezra Bridger (Eman Esfandi).

Che ne pensate delle copertine di Empire dedicate ad Ahsoka?

Fonte: Empire

