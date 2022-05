auspica di interpretaredia tempo indeterminato. L’attrice si è concessa a Vanity Fair nell’ambito di uno speciale dedicato al franchise proprio questa settimana. L’attrice ha dichiarato: “Finché mi vorranno e finché sarà possibile, ci sarò“.è in arrivo su Disney+ e la Dawson ha dichiarato che è qui per il viaggio, non importa quanto durerà. Finché il team creativo vorrà farla apparire, lei sarà lì con la sua spada laser in mano.

“Posso far parte di un universo, di una squadra e di un mondo al quale, anche se invecchierò, potrò ancora partecipare“, ha ammesso la Dawson. “È una cosa enorme. Capite cosa intendo? È una che non ha età e questo nel mio settore non è una cosa scontata. Mi fa sentire così grata“. L’attrice ha raccontato le sue paure riguardo all’età e al tipo di ruoli disponibili. “Onestamente, come attrice quarantenne, pensavo che a quest’ora sarei stata mandata al pascolo“, dice.

Ma per molti attori, come sappiamo, Star Wars è per sempre. “Non dirò che lo do per scontato. Come se fossi a posto per il resto della mia vita. Ma c’è un senso di pace che percepisco“.

