Ahsoka: nella serie tv ci saranno più versioni del personaggio?

Secondo un nuovo report, Ahsoka visiterà nuovamente il Mondo tra i Mondi nella sua serie tv per Disney+.

Secondo le fonti di Making Star Wars, Ahsoka ripartirà dal finale di Star Wars Rebels e ci sarà la versione interpretata da Rosario Dawson in The Mandalorian che si avventurerà nel Mondo tra i Mondi. Per chi non lo sapesse, si tratta di un regno all’interno della Forza che esiste come collegamento tra il tempo e lo spazio che permette a chi vi accede di visitare e interagire con ogni istante.

In Rebels, Ezra Bridger ha salvato Ahsoka da una terribile battaglia con Darth Vader trascinandola nel Mondo tra i Mondi, dove sono stati quasi attaccati da Palpatine prima di scappare. Dopo che Ezra è scomparso alla fine di Rebels, avrebbe senso per Ahsoka cercare di trovarlo usando proprio il Mondo tra i Mondi.

Tuttavia, durante l’esplorazione della dimensione, Ahsoka Tano rivedrà anche la propria linea temporale e scorgerà se stessa in epoche diverse nel tempo e/o in diverse versioni della realtà. Making Star Wars riporta infatti che c’è un’altra giovane attrice che interpreta Ahsoka Tano e non è la doppiatrice Ashley Eckstein. Ashley Eckstein (doppiatrice del personaggio in Clone Wars e Rebels) potrebbe essere utilizzata come voce per questa versione giocvane di Ahsoka, ma non è stato ovviamente confermato. Le ere che verranno affrontate dovrebbero essere quella dei ribelli, quella delle guerre dei cloni e un periodo segreto. I fan si stanno già sbizzarrendo con le ipotesi, e una delle attrici più gettonate per il ruolo è la star di Spider-Man: Homecoming Laura Harrier.

Ahsoka avrà nuovamente il volto di Rosario Dawson, che l’ha interpretata nella versione live action già nella stagione 2 di The Mandalorian e in The Book of Boba Fett.

Nel cast ci sono anche Mary Elizabeth Winstead, Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Cosa vi aspettate dalla serie tv di Ahsoka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book