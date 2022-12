American Born Chinese: Michelle Yeoh nelle foto della serie Disney+ tratta dalla graphic novel

American Born Chinese, serie tratta dall’omonima graphic novel, arriverà in streaming nel 2023 e nelle foto ufficiali si vede anche Michelle Yeoh.

Gene Luen Yang, che ha creato l’opera, ha sottolineato che è sorprendente vedere come il libro sia ancora al centro delle conversazioni e sostenuto da insegnanti, librai e fan dei fumetti, spiegando poi a Entertainment Weekly:

Con lo show, nello specifico, penso che una delle parti che hanno rappresentato una sfida, ma anche una delle più significative dello show, sia pensare al modo in cui si svolgono le conversazioni sulle questioni asiatiche in America sia cambiato dalla sua pubblicazione.

Lo showrunner Kelvin Yu ha poi spiegato che ciò che rende la graphic novel così durevole nel tempo è la “combinazione di cuore, umorismo” e quella che considera una “medicina”, essendo in grado di “nutrire” chi si avvicina alla storia e al tempo stesso non prendersi troppo seriamente:

Soddisfa ogni possibile richiesta come sceneggiatore televisivo.

Negli episodi Ben Wang avrà la parte di Jin Wang, figlio di immigrati cinesi che cresce in America. L’attore ha spiegato:

Non ho dovuto fare ricerche extra perché quasi ogni singola cosa che ho letto era qualcosa che ho vissuto. In un certo senso è stato davvero eccitante e al tempo stesso spaventoso perché c’è qualcosa di vulnerabile nel mostrare così tanto. Ho capito che questo lavoro richiedeva essere davvero onesto e aperto, una versione veritiera di me stesso e delle cose che provengono da me. Quello può spaventare come attore perché non lo si fa molto spesso.

Jin, nella storia, sfugge ai sentimenti di alienazione e isolamento rifugiandosi in un regno fantastico popolato da personaggi legati alla mitologia cinese, tra cui Sun Wukong (Monkey King), parte affidata a Daniel Wu, e la dea Guanyn, parte affidata a Michelle Yeoh, che non è presente nell’opera originale, ma nella graphic novel Boxers & Saints.

Yang ha poi sottolineato che l’esperienza dei figli degli immigrati è molto simile a essere sospesi tra due mondi:

Quando ero giovane parlavo una lingua a casa e un’altra a scuola. Avevo un nome a casa e un altro a scuola. Vivevo seguendo due diversi sistemi di aspettative culturali. Nello show il modo in cui questo viene espresso è tramite la mitologia. Ci sono realmente almeno due mondi nella serie. Lo show mostra come si intrecciano e come quell’intreccio alle volte causi dei conflitti.

