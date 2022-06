American Horror Story: Roanoke, Leslie Jordan pensava che Lady Gaga fosse una comparsa

Ospite del Trailblazers Radio show, Leslie Jordan ha rivelato di non aver riconosciuto Lady Gaga sul set di American Horror Story: Roanoke, sesta stagione della serie antologica creata da Ryan Murphy. “Il primo giorno mi sono presentato, c’era una ragazza in piedi e mi ha detto: ‘Leslie, hai conosciuto Stefani [vero nome di Lady Gaga]?’. E io ho pensato che fosse una comparsa. Non sapevo chi fosse“, ha ammesso l’attore.

Jordan poi ha definito Gaga, che in Roanoke ha il piccolo ruolo di una strega abitante della foresta nell’America coloniale, una “creaturina”, e ha rivelato di essersi presentato a lei con queste parole: “Piacere di conoscerti. Benvenuta a bordo“, per poi allontanarsi subito dopo. “Hanno capito che non sapevo [chi fosse]“, ha aggiunto. “Mi dicono: ‘Leslie, quella è Gaga’. Io ribatto: ‘Ah, ok’. E loro: ‘Sì, è Gaga’. E lei era semplicemente adorabile“.

Precedentemente, Jordan aveva raccontato un aneddoto sull’esperienza, decisamente particolare, con Lady Gaga sul set di American Horror Story: Roanoke:

Avevamo una scena in cui lei doveva soffiarmi polvere di fata in faccia, farmi cadere, accecarmi, prendermi a calci, accovacciarsi su di me e tagliarmi con un coltello. Poco prima di girare, mi ha portato nel bosco e mi ha detto: “Sai, tendo a sessualizzare tutti i miei colleghi“. Allora ho pensato: ”Dove vuole andare a parare?” Mi ha dato un calcio, mi è rotolata addosso, è scesa su di me e ha iniziato a cavalcarmi… Non sapevo cosa avrei dovuto fare! Sono rimasto sdraiato e ho pensato: “Come diavolo faccio a cacciarmi in queste situazioni?”.

