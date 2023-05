Tony Gilroy è tornato a parlare della stagione 2 di Andor specificando come si collegherà a Rogue One.

In una recente intervista con Empire, il regista e showrunner ha confermato che gli ultimi tre episodi della stagione 2 di Andor seguiranno gli ultimi tre giorni prima degli eventi di Rogue One:

Senti, non sto cercando di fare carriera qui; semmai sono sulla discesa di una lunga carriera. Ma questa è un’opportunità. Si tratta di 1.500 pagine del materiale più dinamico per la vita di queste persone. Abbiamo fatto bene la prima volta e non vogliamo staccare il piede dall’acceleratore.

Tutti gli episodi di Andor sono disponibili in esclusiva su Disney+. Sono in corso le riprese della stagione 2, che sarà composta da 12 episodi e ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Nei nuovi episodi “È stato un anno molto intenso per Andor, ha vissuto tantissime esperienze, ha provato a essere un mercenario, poi si è unito alla ribellione: dopo questo non tornerà più indietro. Nella seconda stagione lo seguiremo nei prossimi 4 anni della sua vita, coprendo un anno ogni tre episodi. E l’ultima scena della serie si ricollegherà alla primissima scena di Rogue One: a Star Wars Story. Scopriremo come siamo arrivati fin lì, cosa gli è costato. Moltissime circostanze lo hanno condotto lì, la serie condurrà a un vero e proprio payoff, e inoltre metterà insieme tutti i pezzi del puzzle emotivo di ciascun personaggio”.

