Andor: Andy Serkis parla del suo futuro nella saga dopo l’episodio 10 della serie

Andy Serkis ha parlato del suo futuro nella saga di Star Wars dopo la sua apparizione nella serie Andor.

L’attore e regista ha la parte di Kino Loy che, nel decimo episodio, decide di unirsi a Cassian Andor (Diego Luna), che ha ideato un piano di fuga dalla prigione in cui si trovano su Narkina 5, aiutando anche altre persone a evadere. Alla fine della puntata si scopre però che Kino non sa nuotare ed è quindi costretto a rimanere indietro.

Serkis ha parlato della sua ultima battuta spiegando:

Quella era una delle cose più grandiose nell’avere quell’arco narrativo. E, ovviamente, come attore sapevo che stavo per arrivare a quel punto. Ed è per questo motivo che l’ho reso un po’ un bullo e qualcuno per cui è difficile simpatizzare all’inizio. Poi ha un impatto su Cassian e vanno testa a testa, arrivando al momento in cui si rendono conto che non saranno mai rilasciati. E quello riaccende, in un certo senso, la sua umanità.

Andy ha sottolineato:

Nell’episodio 10 intraprende questo percorso, che fa assolutamente parte del sistema di ciò in cui crede, del fatto che il potere dell’individuo possa aiutare gli altri e, se unite le forze, si possa cambiare il futuro. Tutto quello gli ritorna indietro e si può vedere cosa sta accadendo, situazione che si conclude con quella specie di sacrificio nella scena alla fine.

La star ha rivelato un interessante retroscena:

Abbiamo provato quella battuta in tanti modi diversi, passando da lui quasi arrabbiato all’essere troppo sentimentale, in un certo senso rendendosi conto del suo destino. L’abbiamo provata in vari modi e poi ci siamo fermati in questa area in cui lo ha quasi accettato. Penso che quel momento di pathos fosse l’approccio giusto ed è stata una scena davvero esplorativa da fare, specialmente per me, per il mio personaggio. Quella è stata una scena meravigliosa da girare con tutti che si tuffavano e saltavano verso la libertà e c’era questa specie di senso di vertigine, paura e fobia della guerra. Si è trattato di uno strato interessante da interpretare.

Andy Serkis ha quindi parlato della possibilità di tornare nel mondo della saga, magari come regista della stagione 2 di Andor:

Non ci avevo pensato. Sì, sarebbe una cosa fantastica. Non so cosa accadrà in futuro a Kino Loy. Chi lo sa? Potrebbe rimanere bloccato su quella nave o qualsiasi altra cosa, non lo so. Lo scopriremo. Non ne ho ancora parlato. Ma vedremo cosa penseranno tutti e ciò che accadrà. Anche se la storia di Kino Loy non proseguirà, la risposta è sì, sarebbe elettrizzante tornare, essere impegnato dall’altra parte della telecamera.

