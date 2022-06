Nicholas Brittell curerà la colonna sonora di Andor, la prossima serie tv di Star Wars in arrivo a fine agosto. Nonostante sia impegnato con il lavoro su Succession e con il prequel live-action del Re Leone, sembra che stia ancora lavorando alla colonna sonora di Andor così come ha rivelato ai microfoni di The Playlist:

Ci sto lavorando proprio ora. Ovviamente hai l’eredità di “Star Wars” di John Williams e hai ciò che Ludwig Göransson ha fatto di recente con “The Mandalorian”. Devo stare molto attento a quello che dico. Ma devo dire che mi hanno dato un’incredibile quantità di libertà. E penso che sia molto importante per quello che stiamo facendo in “Andor”, in realtà è molto importante che abbia il suo suono, il suo mondo sonoro. Non ripeterò mai abbastanza quanto sia stata meravigliosa l’esperienza. E sono così entusiasta di tutto ciò. Sono stati sicuramente dei collaboratori meravigliosi. E musicalmente sono, sì, sono sicuramente in grado di portare il mio punto di vista. Sicuramente. Non posso dire niente, sì. Ma sono così entusiasta che esca. Una volta che sarà disponibile, mi piacerebbe continuare la conversazione. E parlarne a lungo, di sicuro. Ma a questo punto, sai, sì, è stato meraviglioso. Ci sto lavorando da due anni ormai.

Andor uscirà il 31 agosto in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi (che si svolgeranno nell’arco di un anno), che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi che ci condurrà agli eventi di Rogue One (le riprese inizieranno in autunno).

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Vorreste sentire la colonna sonora di Andor composta da Nicholas Brittell? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie relative alla nuova serie di Star Wars nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book