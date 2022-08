Andor: Denise Gough svela il consiglio ricevuto da Jodie Whittaker, star di Doctor Who

Denise Cough ha svelato che Jodie Whittaker, la protagonista di Doctor Who, le ha dato un ottimo consiglio su come affrontare le riprese di Andor, in arrivo sugli schermi di Disney+ il 23 settembre.

L’attrice, come dichiarato su Empire Magazine, ha spiegato di aver chiesto all’amica e collega come riuscire ad apparire convincente all’interno di un universo sci-fi. Jodie, rispondendo al quesito dell’interprete dell’agente imperiale Dedra Meero, le ha quindi risposto:

Oh, amica, devi immaginare tutte quelle cose nella tua mente.

A rendere memorabile una performance in una serie sci-fi, secondo l’interprete del Dottore, è quindi il potere dell’immaginazione.

Il creatore di Andor, Tony Gilroy, ha invece spiegato quale è l’obiettivo del progetto per il piccolo schermo con star Diego Luna:

Il nostro obiettivo con questo show era ambizioso e semplice: volevamo entusiasmare i fedeli fan di Star Wars. Ma volevamo inoltre conquistare il marito, il vicino, la sorella… Quella persona nella loro vita che non hanno mai capito perché apprezzano Star Wars. Ci rivolgiamo assolutamente a entrambi i tipi di pubblico.

Che ne pensate del modo in cui Jodie Whittaker ha aiutato Denise Gough ad affrontare le riprese di Andor? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook