Le riprese della stagione 2 di Andor si sono concluse e il protagonista Diego Luna ha condiviso un post per ringraziare del lavoro compiuto sul set.

L’interprete di Cassian ha infatti ricordato che realizzare lo show, che a differenza di altri progetti di Star Wars non fa uso di tecnologie avanzate o molti effetti speciali, sono impegnate centinaia di persone.

Luna ha quindi scritto:

Oggi è l’ultimo giorno delle riprese di Andor. Non potrei essere più grato nei confronti dell’intera troupe per questa fantastica esperienza e per gli anni trascorsi lavorando duramente. Oltre 700 persone hanno lavorato a questa produzione ed è impossibile dire arrivederci e ringraziare tutti individualmente, ecco perché scrivo qui. Grazie per l’amore e per la meravigliosa esperienza. Ci vediamo presto.