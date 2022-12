Andor: Diego Luna anticipa come sarà cambiato Cassian nella stagione 2

Diego Luna ha parlato della stagione 2 della serie Andor, anticipando in che modo sarà cambiato Cassian rispetto agli episodi precedenti.

L’attore ha ribadito che il personaggio non è mai un eroe perfetto:

Vedete una certa debolezza anche in Rogue One. Non finisce mai.

Cassian sta però compiendo un’evoluzione:

Penso che ciò che accadrà dopo la prigione e nei prossimi episodi sia che capisce realmente contro cosa sta lottando. Capisce il bisogno di una rivoluzione perché capisce in pratica cosa significa l’oppressione e quanta poca libertà abbia, come sia ingiusto il mondo in cui vive. Ma c’è ancora molto da imparare per lui per quanto riguarda lavorare come un team.

Diego Luna ha sottolineato:

Penso che nella prima stagione lo si veda provare a sopravvivere e non è necessariamente parte di qualcosa. Si tratta di reagire. Ma ora deve imparare molto da Luthen e dagli altri, dalle altre esperienze, da altri eventi, per diventare quella persona che incontriamo in Rogue One.

