Andor: Diego Luna ha ancora molto da dire col personaggio

Diego Luna tornerà nei panni di Cassian Andor nell’omonima serie di Star Wars, in arrivo a fine agosto su Disney+.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Luna ha ricordato l’esperienza sul set di Rogue One, raccontando alcuni dettagli su Andor:

Ricordo di aver vissuto ogni giorno come se fosse l’ultimo. Voglio dire, non ho mai pensato di far parte di questo universo. Ero solo un fan e un giorno ho ricevuto una chiamata. Ho pensato che sarebbe stata una cosa unica nella mia vita, l’ho condivisa con i miei figli e l’ho vista. Ero pronto per andare avanti. E poi sono stato invitato a tornare per la serie, e aveva perfettamente senso. Avevo molto altro da dire e da fare in questo ruolo. Volevo solo esplorare molte cose a cui ho pensato mentre giravo e che un film non ti avrebbe mai permesso di esplorare.

Anche se si chiama Andor, parla di una rivoluzione. È un ensemble. Parla di un gruppo di persone. Riguarda la comunità. Avrete la possibilità di incontrare molti personaggi che non conoscete e visitare luoghi che non sapevate esistessero in questa galassia.