Diego Luna è tornato a parlare della stagione 2 di Andor, promettendo una maggior connessione a Rogue One con altri cameo dal film.

Ospite dell’ ACE Superhero Comic Con 2024, Diego Luna ha parlato della stagione 2 di Andor:

Posso dirti che Rogue One si sta avvicinando, quindi ci saranno personaggi che riconoscerai. Ci saranno cose interessanti. Per chi ama Rogue One, questa stagione sarà davvero speciale. E sarà affascinante passare direttamente a Rogue One dopo aver visto la seconda stagione, perché vedrai Rogue One da una prospettiva diversa. Ve lo prometto. È fantastico. L’unica cosa che posso dirvi è cosa succede alla fine. È il mondo sottosopra. Questa è l’unica cosa di cui non si parla in un’intervista, ma qui sappiamo tutti qual è la fine. Posso dirti una cosa, Tony Gilroy è uno scrittore fantastico e ha creato personaggi straordinari che abbiamo incontrato nella prima stagione di Andor. Sarà una seconda stagione molto ricca, perché tutte quelle storie ora contano. È diventato molto complicato nella prima stagione e tutto deve essere risolto. Ogni storia conta.

Tutti gli episodi di Andor sono disponibili in esclusiva su Disney+. Le riprese della stagione 2 sono al momento in corso, e sarà composta da 12 episodi e ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

