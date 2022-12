Andor: Diego Luna spiega la timeline della produzione della serie

Diego Luna ha spiegato la timeline della produzione di Andor e il motivo per cui non può interpretare a lungo il personaggio al centro del progetto della saga di Star Wars.

L’interprete di Cassian ha raccontato:

Non volevamo finire per farla diventare una serie animata. Io sono chi sono e Tony Gilroy deve essere lo sceneggiatore di questo progetto. Non possiamo lavorarci per 10 anni.

Diego ha ricordato:

La prima stagione ha richiesto quattro anni per essere prodotta. La seconda richiederà un po’ meno, ma deve scrivere 12 episodi. Poi dobbiamo iniziare la pre-produzione. Quella, normalmente, richiede dai sei agli otto mesi per costruire questi posti e iniziare con l’intero processo del design e del casting. Poi l’esecuzione richiede altri sette-otto mesi, e poi inizia la post-produzione. Nemmeno quella è facile. Si tratta quindi di un percorso lungo. Ogni stagione richiede tre-quattro anni della mia vita e di quella di Tony Gilroy.

L’attore ha ammesso:

Ovviamente all’inizio avevamo detto ‘Sarà grandioso realizzare cinque stagioni’. Ed era prima del COVID, molto tempo fa. Ma una volta che abbiamo iniziato e abbiamo deciso che la storia sarebbe stata in questo modo, è diventato piuttosto chiaro che sarebbe stato impossibile realizzarne cinque stagioni. Quindi Tony ha avuto questa idea fantastica perché stavamo già suddividendo la storia in blocchi, in quattro parti, quattro blocchi da tre episodi. Ed è in quel modo che abbiamo girato. Ogni regista ha tre puntate e in quel modo si giravano come se fosse in un certo senso un film. Quindi Tony ha detto ‘Bene, se ci mancano quattro anni e abbiamo quattro puntate, potrebbe essere perfetto perché sarà come i film che avrebbero un inizio e una fine’. Ogni anno avrà un inizio e una fine, e sarà un capitolo di tre puntate.

Il protagonista di Andor ha inoltre ribadito che non sarebbe possibile proseguire a lungo con le riprese:

Non è a causa nostra, ma di Rogue One. Devo somigliare a come appaio in Rogue One. Riuscite a immaginarmi tra 10 anni fingendo di essere il personaggio che ero 20 anni fa? Semplicemente impossibile. Tristemente non ci sono macchine o CGI che possano farlo.

Che ne pensate della timeline della serie Andor spiegata da Diego Luna? Lasciate un commento!

Potete trovare tutti i contenuti sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Collider