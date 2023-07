In questi giorni si stanno ultimando le riprese della seconda e stagione finale di Andor e il suo interprete, Diego Luna, ha raccontato all’Associated Press di essere molto triste a riguardo.

“Sto amando questo periodo di riprese ma per tutto il tempo sento che ci stiamo avvicinando alla fine e, quindi, il processo è vissuto con una certa malinconia“, ha detto Luna all’Associated Press. “C’è anche una parte inevitabile in cui dico quanto sia triste lasciare questa squadra, lasciare questa dinamica, lasciare questo tempo vissuto qui“.

Sempre durante l’intervista, Luna ha raccontato che spera di ottenere una nomination agli Emmy Awards per la sua interpretazione nei panni di Cassian Andor. Se Diego Luna dovesse ricevere una nomination come Outstanding Lead Actor in una serie drama, sarebbe la prima nomination in quella categoria per una serie di Star Wars (Giancarlo Esposito ha ricevuto una nomination come miglior attore non protagonista in una serie drammatica nel 2021 per aver interpretato Moff Gideon in The Mandalorian). Inoltre, sarebbe la prima volta che un attore latinoamericano viene nominato nella categoria da quando Jimmy Smits (che anche lui fa parte dell’universo Star Wars) ottenne una nomination per NYPD Blue 30 anni fa.

“Ciò che mi rende triste è il fatto che l’ultima nomination per un attore latino in questa categoria risale a tanti anni fa, è davvero assurdo sapendo il numero di storie interessanti che sono state raccontate, il numero di attori che hanno fatto lavori memorabili“, ha detto. “Ma è anche eccitante sapere che non sono l’unico e questo mi fa pensare che stanno arrivando buone cose per le persone che mi assomigliano, che vengono da dove vengo io“.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Diego Luna? Ditecelo nei commenti.

I film e le serie imperdibili